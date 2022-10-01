Руководитель санавиации РКБ: Наиболее применимо к нашей работе правило «золотого часа»

К работе санитарной авиации наиболее применимо правило «золотого часа», которое означает необходимость оказать медицинскую помощь в тот промежуток времени, когда она наиболее эффективна. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» рассказал руководитель санавиации Республиканской клинической больницы Рафаэль Нигматзянов.

«<…> к нам прилагают много фраз, но я считаю, что наиболее применимо к нашей работе правило „золотого часа“. Оно отражает минимизацию времени, необходимого для оказания помощи пациенту, который находится далеко от нас. А мы обслуживаем всю республику», — объяснил специалист.

При этом, по словам Нигматзянова, в эвакуационном вертолете всё оборудовано для оказания любой помощи. «Это как реанимобиль, только летающий», — подчеркнул он.

Санавиация РКБ сейчас включает «основные вертолеты для эвакуации и один вертолет для оказания помощи на месте». На этом маленьком вертолете вылетают по экстренным показаниям консультанты, которые оказывают помощь на месте, уточнил врач.