Руководитель РСХБ в Татарстане – о развитии рынка ГМТ

В последние годы в России всё активнее развивается рынок газомоторного топлива, особенно в сельском хозяйстве. О том, чем переход на ГМТ может быть полезен аграриям, рассказывает директор Татарстанского филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Насколько актуален для российского АПК переход на газомоторное топливо? Какие факторы способствуют увеличению числа таких проектов?

Для аграриев вопрос цен на горюче-смазочные материалы, особенно в периоды сезонных работ, остается острым. Доля затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции может составлять до 30%. Переход на использование природного газа в качестве топлива позволяет в 2-3 раза сократить расходы за счет ценовых преимуществ природного газа, снизить уровень выбросов парниковых газов и твердых частиц в атмосферу.

Каким образом РСХБ помогает в реализации проектов с использованием ГТМ в АПК?

Россельхозбанк с 2018 года во взаимодействии с ООО «Газпром газомоторное топливо» участвует в развитии рынка газомоторного топлива в 25 регионах, где развита газозаправочная сеть и сосредоточены основные мощности производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также транспортные коридоры для доставки продукции до логистических центров и крупнейших потребителей.

Банк выдал 8,4 млрд рублей на строительство газозаправочной инфраструктуры (АГНКС), приобретение или перевода на метан транспортных средств, закупку для предприятий АПК сельскохозяйственного и энергетического оборудования на природном газе (газопоршневые установки для теплиц закрытого грунта, элеваторы и зерносушильные комплексы, оборудование для заморозки продукции, котельные).

Как вы видите дальнейшее развитие рынка ГМТ?

Потенциал запасов природного газа в России создает предпосылки для использования на внутреннем рынке ценовых и экологических преимуществ компримированного и сжиженного газа для отраслей экономики, в частности, на транспорте.

Действующий регламент доведения мер господдержки до участников рынка ГМТ в форме межбюджетных трансфертов не в полной мере обеспечивает использование средств, предусмотренных федеральным бюджетом для стимулирования развития рынка ГМТ. Кассовое исполнение бюджета Минэнерго России на эти цели в 2023 году не достигает 30%.

Участники рынка ГМТ предложили Минэнерго России рассмотреть возможность использовать в 2024 году наиболее эффективные формы стимулирования развития рынка – кредитование на льготных условиях, субсидии, гранты. С учетом опыта РСХБ рассматривается вариант перехода к регламенту льготного кредитования по аналогии с форматом программы Минсельхоза России «1528», что позволит снизить отраслевые риски проектов перехода на ГМТ, сократить финансовые издержки и сроки окупаемости проектов.

Для предприятий АПК банком проводятся мероприятия по популяризации использования газомоторного топлива. Экономические и экологические преимущества природного газа также изучают участники образовательного проекта «Школа фермера».

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