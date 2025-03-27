Глава «Ростеха» Чемезов объяснил, как политика «охлаждения экономики» влияет на Татарстан

Для промышленности России нынешний уровень ключевой ставки — серьезное препятствие. Об этом в интервью журналу «Эксперт» рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

На вопрос об отношении к политике «охлаждения экономики» специалист ответил, что государство и Центральный банк России прилагают большие усилия, чтобы избежать экономического «шторма» в условиях санкций и глобальных вызовов.

«Тому, как Россия проходит тотальные санкции и войну, иные экономики мира могут только позавидовать», – отметил Чемезов.

Однако для промышленности текущий уровень ключевой ставки представляет собой серьезное препятствие. Высокие ставки ограничивают доступ к длинным и дешевым кредитам, которые необходимы для создания высокотехнологичных продуктов. Например, создание современного медицинского прибора занимает пять лет, а авиационного двигателя – от 10 до 15 лет.

По словам руководителя «Ростеха», такие длительные циклы производства требуют значительных инвестиций, и высокие ставки делают инвестиционные проекты, такие как строительство экологических электростанций в Подмосковье и Татарстане, экономически нецелесообразными.

«То есть гарантированно «взлететь» сейчас могут только проекты, имеющие госфинансирование. О дорогостоящих инициативных проектах, получается, на время надо забыть. Хотя мы даже в такой ситуации ухитряемся как-то не забывать», – добавил Чемезов.