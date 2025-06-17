Руководитель Росприроднадзора по РТ отметил достижения НКНХ в области экологии

Руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров сегодня во время проведения пресс-конференции «Актуальные вопросы исполнения требований природоохранного законодательства промышленными предприятиями» высоко оценил вклад «Нижнекамскнефтехима» в экологическую устойчивость производства. Он подчеркнул, что ряд экологических инициатив, реализованных нижнекамским предприятием СИБУРа, стали значительным шагом в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного 2 февраля 2022 года.

Среди ключевых мероприятий, завершенных в 2024 году, Шакиров выделил реконструкцию полигона промышленных отходов. Кроме того, для повышения качества и экологичности очистки стоков предприятие приступило к третьей очереди реконструкции биологических очистных сооружений. В результате реконструкции процесс очистки стоков будет полностью автоматизирован, содержание взвешенных веществ и микроорганизмов сократится почти на 30%.

«Нижнекамскнефтехим» также завершил строительство установки для обезвреживания жидких отходов на ЭП-600, что позволит предотвратить образование 4,8 тыс. тонн жидких отходов в год. В дополнение к этому была введена в эксплуатацию факельная система с бездымным сжиганием на ЭП-600, которая исключает выбросы сажи в атмосферу.

Шакиров отметил, что предприятие служит примером того, как природоохранные мероприятия могут быть интегрированы в процессы строительства и реконструкции под контролем Росприроднадзора и в тесном сотрудничестве с ведомством.