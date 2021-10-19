Руководитель Роспотребнадзора Татарстана сделала прививку против гриппа

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина вакцинировалась против гриппа.

«С сентября по ноябрь – это лучшее время для вакцинации. С 1 декабря мы ожидаем интенсивное распространение вирусов гриппа среди нашего населения», — сказала главный санитарный врач РТ.

В здание ведомства приехали медики седьмой городской поликлиники, от гриппа привился 131 сотрудник республиканского Роспотребнадзора.

Фото: © Владимир Васильев

По словам Марины Патяшиной, ежедневно регистрируется 25 тысяч случаев ОРВИ среди татарстанцев, половина из них в Казани.

«На сегодня среди заболевших мы вирус гриппа не выделяем, выделяем вирусы негриппозной этиологии, а это значит, что сейчас самое время привиться от гриппа», – добавила Марина Патяшина.

В Татарстан пришли 678 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» – это 30% от потребности. Ее использовали на 95%, половиной доз привили детей.

Фото: © Владимир Васильев

Главный санитарный врач РТ заметила, что ее семья: муж и двое детей уже привились. Пожилые родители прошли вакцинацию еще месяц назад.

Марина Патяшина рассказала, что вирус гриппа уже активно шагает по стране, на приграничных к республике территориях грипп уже выявили. В Роспотребнадзоре опасаются микст-инфекции – сочетания Covid-19 и гриппа.

«Крайне актуально иметь прививку не только от новой коронавирусной инфекции, но и от гриппа», – отметила она.

Она напомнила, что вакцинация – это единственный способ защитить себя и своих близких от болезни.