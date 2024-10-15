Руководитель «Росавтодора» посетил стенд Татарстана на выставке «Дорога 2024»

Артем Чукин и Роман Новиков

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Руководитель Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Новиков посетил стенд Миндортранса РТ на специализированной выставке «Дорога 2024». Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин рассказал ему о перспективах дорожно-строительной деятельности в регионе.

Как отметили в пресс-службе Миндортранса РТ, в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано привести в нормативное состояние 106 км автодорог. Протяженность отремонтированных дорог с 2017 года составит 1 784 км, что обеспечит 85,01% нормативного состояния дорожной сети агломераций и 51,6% нормативного состояния региональных дорог по итогам 2024-го.

Кроме того, в 2024-м в рамках национального проекта запланировано ввести в эксплуатацию после восстановления 19 искусственных сооружений (мостов и путепроводов) общей протяженностью 745 погонных метров. Всего с 2022 по 2024 годы будет приведено в нормативное состояние 55 объектов общей протяжённостью 3 947 погонных метров при реализации проекта в республике.

Также в рамках национального проекта осуществляется внедрение интеллектуальных транспортных систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях республики. В 2024 году уровень зрелости таких систем в Казанской агломерации достиг второго уровня, а в Набережночелнинской агломерации обеспечен первый уровень.

В тоже время в Татарстане реализуют крупные инфраструктурные проекты. Так, была построена и введена в эксплуатацию автодорога М-12 «Восток». Сейчас продолжается строительство участка трассы М-7 «Волга» с обходом Набережных Челнов и Нижнекамска, строительство автомобильной дороги «Шали-Бавлы» на участке «Алексеевское – Альметьевск», а также реконструкция М-7 «Волга» от примыкания обхода до границы с Республикой Башкортостан.

По результатам выполнения этих мероприятий протяженность автомобильных дорог первой технической категории в республике увеличится на 458 км, что более чем в два раза превысит показатель 2022 года.

Приведение в нормативное состояние автодорог, искусственных сооружений, внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также реализация крупных инфраструктурных проектов с 2025 года продолжится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», федеральных и региональных программ дорожных работ по РТ.