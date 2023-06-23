Руководитель РА «Татмедиа» поздравил сотрудников канала «Татарстан 24» с семилетием

Фото: «Татарстан 24»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил сотрудников телеканала «Татарстан 24» с семилетием и вручил благодарственные письма от АО «Татмедиа».

«За семь лет работы телеканал знают больше, чем некоторые СМИ, которые дольше [присутствуют] на этом рынке. Это ваша заслуга. Мы смотрим канал и видим, как „Татарстан 24“ ворвался в медийную жизнь республики. Потенциал у телеканала огромный. Счастья, успеха и процветания телеканалу», — заявил Салимгараев.

По словам руководителя РА «Татмедиа», «Татарстан 24» использует все современные каналы передачи информации, в том числе активно осваивает социальные сети, чтобы зрители смогли следить за актуальными новостями всеми возможными способами.

Работников телеканала также поздравил руководитель «Татарстана 24» Андрей Кузьмин, который тоже вручил благодарственные письма сотрудникам редакции.

«Татарстан 24» сегодня празднует свое семилетие. Он образовался в формате государственно-частного партнерства в результате слияния телекомпаний «КЗН» и «Эфир 24». Каждый час телеканал сообщает новости изо всех уголков республики. Аналитические, развлекательные и познавательные программы выходят на двух государственных языках Татарстана: русском и татарском.

Сотрудники телеканала среди причин, по которым им нравится их работы, назвали ее динамизм, возможность в числе первых узнавать о происходящем и общение с большим количеством людей, до которых удается доносить «самые важные вопросы».

Интерес публики работники редакции объяснили информированием о жизни Татарстана «семь дней в неделю, 24 часа в сутки», профессионализмом команды и наличием «замечательных ведущих», отмечает телеканал.