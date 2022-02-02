Руководитель РА «Татмедиа» озвучил дефицитные профессии на медиарынке

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на расширенном заседании коллегии озвучил пятерку самых дефицитных профессий на медиарынке республики.

«Сегодня мы ощущаем нехватку кадров, особенно молодых специалистов. Дефицит творческих и управленческих компетенций является одним из актуальных вопросов на медиарынке. Мы провели опрос-анализ крупных компаний отрасли. Они сегодня нуждаются в более пяти направлениях специальностей: корреспондент, режиссер, SMM-специалист, редактор, специалист по рекламе», — отметил спикер.

Салимгараев добавил, что быстро меняющиеся условия жизни, кризисы требуют от медиаотрасли столь же быстрой адаптации, обучения новому. И это ставит перед редакциями задачи по повышению квалификации сотрудников, создает риски быстрого эмоционального выгорания, особенно для возрастных кадров.

«Удержание кадров, сохранение преемственности, обмен опытом между поколениями — от этого зависит смысловое наполнение татарстанской журналистики и ее убедительность, уровень доверия к СМИ», — отметил он.

Главной кузницей подготовки кадров для республиканских редакций является Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций Казанского Федерального Университета. В 2021 году КФУ по направлению «Журналистика и связь с общественностью» выпустил 296 молодых специалистов. Из них по профилю трудоустроились 48%.

С 2019 года в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ начали ежегодно готовить специалистов, которые в том числе будут иметь квалификацию журналиста. Российский исламский институт возобновил набор по направлению «Журналистика» и набрал в этом учебном году 24 абитуриента, Энергоуниверситет «по рекламе и PR» набрал 106 абитуриентов.

В медиасфере на сегодня существуют только два холдинга, которые проводят обучение журналистов, — это «Татмедиа» и «ТРК Новый Век». Айдар Салимгараев подчеркнул, что в масштабах республики этого мало, и кадры нужны уже сегодня.