Общество 5 марта 2026 14:12

Руководитель РА «Татмедиа» назвал самое популярное слово в соцсетях в 2025 году

Айдар Салимгараев
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самым популярным словом в соцсетях в 2025 году стала аббревиатура «ИИ». Об этом на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сообщил его руководитель Айдар Салимгараев.

«„ИИ“ – это самое упоминаемое слово в прошедшем году в социальных сетях по данным „Медиалогии“. По данным Reuters, на глобальном уровне поисковый трафик на новостные сайты за год сократился на треть из-за появления ИИ-сводок и чат-ботов. Самыми охватными сервисами искусственного интеллекта среди россиян Mediascope назвал „Алису AI“ и DeepSeek. Самая лояльная им возрастная группа – от 12 до 24 лет», – поделился данными он.

Большинство пользователей читают новости через нейросети, которые формируют обобщенные ответы по всем сайтам, однако есть сомнения по поводу достоверности получаемой таким образом информации, добавил Салимгараев.

«Парадоксально, но именно активное обращение интернет-пользователей к искусственному интеллекту обостряет перед нами необходимость наращивания в глобальном интернет-пространстве объема правдивых, конструктивных и позитивных материалов о нашей республике и стране, о наших ценностях и интересах. Таким образом, каждый объективный и профессиональный журналистский материал, созданный вами, коллеги, для интернет-сайтов и социальных сетей, напрямую и опосредованно формирует повестку и мировоззрение людей», – подчеркнул он.

