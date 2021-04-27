Руководитель проекта Salam Tatarstan: Присоединение Азербайджана к ЕАЭС — вопрос времени

Интеграция Азербайджана в Евразийский экономический союз могла бы иметь положительные результаты, но для решения этого вопроса необходимо некоторое время. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил заместитель председателя действующего в Азербайджане общественного объединения «Татарстан», общественный деятель и руководитель международного проекта Salam Tatarstan Эмин Рамазанов.

«Считаю, что это вопрос времени и что надо немного подождать. Дело не в том, что Азербайджан не хочет. В конце прошлого года у нас прошла война, и сейчас идет работа по разминированию освобожденных территорий. Необходимо реанимировать эти земли, поскольку они почти все разрушены, восстановить церкви и мечети. Сейчас нужно всё наладить, и на это уйдет время», — рассказал собеседник информагентства.

По мнению Эмина Рамазанова, участие Азербайджана в Евразийском экономическом союзе даже в качестве наблюдателя очень важно, в том числе и с геополитической точки зрения. «Многие государства — члены ЕАЭС осознают, насколько важно присоединение Азербайджана, потому что это нефтяная развитая республика, она имеет хорошее географическое расположение. И в ней проживает очень дружный народ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда готов к диалогу. Вот это общение и приведет к тому, что в будущем можно будет увидеть результаты», — убежден он.

Общественный деятель отметил, что Азербайджан может направить своих представителей для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое планируется провести 30 апреля в Казани. «Участие Азербайджана ожидается», — подчеркнул он.

Заведующий кафедрой конфликтологии КФУ и руководитель научных программ АНО «Институт исследований Центральной Азии» Андрей Большаков добавил, что «отношения России и Азербайджана очень неплохие» и для государств важны двусторонние связи.

«Что касается ЕАЭС, то, с одной стороны, в этом интеграционном образовании заинтересованы очень серьезные страны, например, Иран. Руководитель парламента этой страны заявил о том, что они готовы вступить в ЕАЭС. Постсоветские страны занимают немного выжидательную позицию. Но думаю, что всему свое время», — сказал он.

Андрей Большаков уверен, что Азербайджан мог бы вступить в Евразийский экономический союз в качестве наблюдателя. «Ряд стран, с которыми у России дружеские отношения, выбирают такой статус, чтобы посмотреть, насколько это действительно взаимовыгодное сотрудничество. Если оно дает льготы, делает возможным более интенсивное развитие экономики, то, думаю, эти страны сменят статус наблюдателя на участника. Мой прогноз [таков]: Молдавия, скорее всего, пойдет в сторону Европейского союза, а другие государства, в том числе Азербайджан, — в ЕАЭС. С точки зрения экономики сотрудничать будут рады все страны Центральной Азии и Азербайджан. И, думаю, еще ряд стран, которые мы относим к Евразии», — заключил эксперт.

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Государствами — членами Евразийского экономического союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения уровня жизни населения государств-членов.