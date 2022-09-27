Руководитель проекта по созданию перспективных автомобилей КАМАЗ покидает предприятие

Руководитель проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» Ханс Петер Мозер покидает свой пост, сообщила пресс-служба автогиганта.

«После девяти лет работы в компании “КАМАЗ” я принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя. С 2013 года, когда я вступил в должность руководителя проекта “Реинжиниринг”, компания прошла технологическую трансформацию и достигла значимых результатов в автомобильной промышленности, которые получили признание на международной арене», – цитирует Мозера пресс-служба.

Решением генерального директора компании Сергея Когогина на должность руководителя проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» назначен Булат Курбиев, ранее занимавший должность заместителя руководителя того же проекта — директора по координации и контроллингу.

Ханс Петер Мозер перешел на работу в «КАМАЗ» из компании «Кнорр Бремзе». Проект реинжениринга предполагал перестройку производственных процессов для изготовления компонентов нового поколения автомобилей КАМАЗ, состоящих из новой кабины, нового двигателя и силового агрегата. В рамках проекта, в частности, была запущена в серийное производство модель 54901 ­– грузовик поколения К5.