Руководитель приемной Медведева возглавит штаб общественной поддержки в Татарстане

Руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Камиль Садриев возглавит Штаб общественной поддержки в Республике Татарстан. Об этом журналисту «Татар-информа» сообщили в пресс-службе Татарстанского отделения «Единой России».

До этого на пресс-завтраке с представителями СМИ руководитель Татарстанского регионального исполкома Марат Самигуллин заявил об открытии в январе Штаба общественной поддержки. По его словам, штаб объединит региональную приемную с площадками для НКО, партийных проектов и представителей молодежи.

«Штаб общественной поддержки — не новая структура, и она не создается с нуля. Это некое переформатирование Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Стоит задача расширить формы работы. Заниматься не только сбором наказов и организацией приемов населения, но и как можно активнее сотрудничать с различными НКО социальной направленности», — подчеркнул Марат Самигуллин.

Кроме того, партийный функционер отметил, что планируется перестроить систему работы общественной приемной. Из нее предполагается сделать площадку для общения, обмена идеями, проведения мастер-классов, вебинаров, и конференций для всех активных татарстанцев и общественных организаций. При этом все мероприятия будут проходить в рамках партийных проектов.