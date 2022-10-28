Руководитель подразделения МИА «Россия сегодня» Светлана Бабаева погибла в Крыму

Глава регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая, произошедшего на учебно-тренировочном полигоне в Крыму. Об этом передает ТАСС.

Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве. С 2004 по 2006 год возглавляла представительство «РИА Новости» в Великобритании, с 2008 по 2012 работала шеф-редактором корпункта «РИА Новости» в Соедиенных Штатах. В период с 2012 по 2013-й она являлась заместителем руководителя объединенной редакции «Московские новости». На протяжении следующих трех лет она была главным редактором интернет-портала «Газета.Ru».

В августе 2019 года Бабаева возглавила региональное подразделение МИА «Россия сегодня» в Симферополе.