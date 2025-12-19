Руководитель МГЕР в РТ: Видно, что Президент глубоко погружен в проблемы новых регионов

Во время прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным было видно, что он глубоко погружен в проблемы новых регионов и понимает пути их решения. Таким мнением с «Татар-информом» поделился руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Татарстане, депутат Госсовета РТ Руслан Шигабуддинов.

«Видно, что наш Президент находится глубоко в повестке, глубоко и точно понимает все ситуации, которые сейчас происходят. Он говорил о городах в новых регионах, где есть проблемы с водой, мы во время своих гуманитарных миссий тоже видели эти проблемы и всегда везем с собой воду», – рассказал собеседник агентства.

«Молодая гвардия» Единой России чаще ездит с миссиями в Лисичанск и Рубежное, где проблема с водой стоит не так остро, как ближе к передовой, но все равно существует. Кроме того, Татарстан там уже продолжительное время продолжает восстановление местной системы водопровода, добавил Шигабуддинов.