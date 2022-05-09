Глава Менделеевского района пройдет в «Бессмертном полку» с портретом прадеда

Руководитель Менделеевского района Радмир Беляев в своем Telegram-канале рассказал, что пройдет в «Бессмертном полку» с портретом прадеда Якуба Юсупова.

Якуб Юсупов родился в 1898 году в Горьковской области. До войны он работал на стекольном заводе поселка Васильево Зеленодольского района, откуда и был призван на службу, когда началась война. Ему тогда был 41 год.

Солдат воевал в составе войск Украинского фронта рядовым. Был награжден медалью «За отвагу» и еще тремя медалями. По словам Беляева, прадедушка вернулся с тяжелыми ранениями и больше года восстанавливал свое здоровье.

«Моя прабабушка Зульхабира Юсупова, проводив дедушку на фронт, осталась одна с тремя детьми. Она выдержала все тяготы, невзгоды и голод военных лет. Прабабушка, не покладая рук, работала на заводе, приближая Победу. Мы помним и любим своих прадедушку и прабабушку. После победы они продолжали честно трудиться и воспитывать детей, внуков. Спасибо родителям, бабушкам, дедушкам, которые рассказывали нам о войне и ее героях. Теперь эту память мы передаем своим детям», — отметил он.

9 мая, в День Победы, Менделеевск присоединится к акции «Бессмертный полк», которая ежегодно объединяет миллионы людей по всему миру. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Сбор участников шествия начнется в 11.20 на площадке возле магазина «Майский». Выстраивание колонны — в 11.45 по ул. Юбилейная в сторону Дворца культуры.