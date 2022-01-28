Руководитель МЧС РТ призвал глав районов убрать снег с крыш перед грядущей оттепелью

По прогнозам синоптиков, 31 января и 1 февраля в Татарстане ожидается циклонический характер погоды с осадками в виде мокрого снега и повышением температуры до плюсовой отметки.

В последнее время в республике обильно выпадал снег. Во время оттепели он может травмировать людей, падая огромными массами с крыш. В связи с этим ГУ МЧС России по РТ советует жителям Татарстана быть внимательными и осторожными на улице, стараться держаться подальше от домов и не парковать рядом с ними авто.

Начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин направил письмо районным главам, в котором порекомендовал им обследовать все возможные места падения снега и наледи с крыш, провести беседу с населением касательно опасности схода снега с крыш, а также организовать работу с коммунальщиками по очистке дорог и крыш домов от снега и наледи.

Кроме того, Рафис Хабибуллин порекомендовал обратить особое внимание на своевременную очистку пожарных проездов.