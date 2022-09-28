Руководитель мамадышского лицея представит Татарстан на конкурсе «Директор года России»

Руководитель мамадышского лицея №2 Салават Гимранов представит Татарстан в финале всероссийского конкурса «Директор года России». Заключительный этап состязания пройдет с 29 сентября по 4 октября в Московской области, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В испытаниях заочного этапа конкурса участвовали более 700 человек со всей России. В очный этап отобрано 30 директоров школ. В мероприятиях первого дня конкурса планируется участие министра просвещения России Сергея Кравцова», – отметили в министерстве.

Очный этап конкурса состоит из трех туров. Первый этап – «Формула успеха» – состоится 30 сентября, после него будут определены десять лауреатов конкурса. Второй тур, который пройдет 1 октября, включает одно конкурсное испытание – «Стратегическое решение». По его итогам будут названы пять призеров конкурса.

Третий тур состоится 3 и 4 октября. Он включает такие испытания, как мастер-класс и пресс-конференция «Вопрос директору года». По его результатам будет объявлен победитель.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» проводится с 2021 года. Он направлен на выявление талантливых и эффективных руководителей школ, на распространение моделей успешной работы.