Руководитель лицея «Иннополис» вошла в пятерку лучших директоров России

Директор лицея «Иннополис» Надежда Сулимова стала призером Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2021», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«После второго очного этапа состязания под названием “Стратегическое решение” объявили пятерку призеров. Им предстоит побороться за звание директора года страны на финальном этапе конкурса», – отметили в министерстве.

В пятерку лучших директоров России также вошли руководители образовательных организаций Самарской, Московской, Калужской и Белгородской областей.

Испытания профессионального конкурса проходят в Московской области. Завершающий этап состоит из двух состязаний – «Педагогический совет» и «Пресс-конференция». Призеры должны будут подготовить и провести педсовет с коллективом школы, а затем ответить на вопросы интервьюеров. После этих двух испытаний жюри определит победителя.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» направлен на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций. Благодаря конкурсу будет сформирован кадровый резерв лучших управленцев.