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Руководитель КПРФ в Татарстане: Наши избиратели проголосовали за стабильность
Выборная кампания Президента России оказалась сложной во всех отношениях: организационном, агитационном, а также в плане контроля и подведения итогов. Тем более, что она впервые прошла в военное время. Об этом заявил руководитель депутатской фракции «КПРФ» в Госсовете Татарстана Хафиз Миргалимов на пресс-конференции об итогах выборной кампании.
«В основном наши избиратели проголосовали за стабильность. Геннадий Зюганов на пресс-конференции сказал, что мы должны поздравить Владимира Путина с его переизбранием. Он и в послании, и в выступлениях много раз подчеркивал программы нашей партии по выводу страны из кризиса», – отметил он.
По словам Миргалимова, Николай Харитонов достойно выдержал натиск во время выборной кампании.
«В то время, когда проходила выборная кампания набрать 5% – это заслуга всей нашей партии, активистов и избирателей. Кто-то пытается опорочить нас, говоря, что КПРФ набирает все меньше и меньше, но здесь было соревнование программы кандидатов на должность Президента и личностей, которые возглавили программные решения», – заявил он.
Миргалимов подчеркнул, что программа Харитонова носила системный характер: социально-экономический, политический, военный, международный и так далее. По словами спикера, программа кандидата от КПРФ отразила нужны жителей страны во всех отраслях.
Напомним, что по итогам подсчета 100% протоколов в выборах Президента России действующий глава государства Владимир Путин получил 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.
В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов - 4,83%, Слуцкий - 3,93%, Даванков - 1,53%.
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