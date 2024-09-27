Руководитель конкурса «Нэчкэбил»: Минниханов всегда говорит о поддержке семьи

В каждом обращении все, о чем говорит Раис Татарстана Рустам Минниханов, так или иначе направлено на поддержку семей. Такими впечатлениями от обращения Минниханова к Госсовету РТ поделилась с «Татар-информом» руководитель республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил» Изольда Жуйкова.

«Какой бы темы не касалось выступление нашего Раиса, в конечном итоге все усилия направлены на поддержку семьи. Будь то подъем экономики или сельское хозяйство, строительство или социальная политика», - заявила она.

Она напомнила, что этот год объявлен Президентом России годом семьи, однако в Татарстане семьям уделяют огромное внимание и оказывают большую поддержку каждый год, поэтому такое решение Владимира Путина стало еще более значимым.