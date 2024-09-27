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Руководитель конкурса «Нэчкэбил»: Минниханов всегда говорит о поддержке семьи
В каждом обращении все, о чем говорит Раис Татарстана Рустам Минниханов, так или иначе направлено на поддержку семей. Такими впечатлениями от обращения Минниханова к Госсовету РТ поделилась с «Татар-информом» руководитель республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил» Изольда Жуйкова.
«Какой бы темы не касалось выступление нашего Раиса, в конечном итоге все усилия направлены на поддержку семьи. Будь то подъем экономики или сельское хозяйство, строительство или социальная политика», - заявила она.
Она напомнила, что этот год объявлен Президентом России годом семьи, однако в Татарстане семьям уделяют огромное внимание и оказывают большую поддержку каждый год, поэтому такое решение Владимира Путина стало еще более значимым.
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