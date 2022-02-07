Руководитель комитета ЖКХ Казани покинул свою должность

Председатель комитета ЖКХ татарстанской столицы Дмитрий Анисимов ушел со своего поста. Он займется систематизацией инициатив в сфере ЖКХ вместе с татарстанскими депутатами Госдумы и профильных министерств. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы с неохотой отпускаем его на решение новых задач. Это человек, который вырос в системе ЖКХ, первая его трудовая запись в книжке в 14 лет — дворник. Он знает „кухню“ ЖКХ изнутри. Это один из тех специалистов, который знает досконально законодательство в сфере ЖКХ», — подчеркнул Метшин.

Он добавил, что Анисимову также принадлежит идея создания городского Единого расчетного центра, которую сейчас перенимают по республике.

«Есть желание систематизировать эту работу, и Дмитрий Владимирович этим займется в партнерстве с Государственной Думой и коллегами из министерства ЖКХ республиканского и федерального уровней», — заключил мэр Казани.

