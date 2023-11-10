news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 10 ноября 2023 13:13

Руководитель казанской турфирмы предстанет перед судом за мошенничество на 3,6 млн

Скопировать ссылку

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 30-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в период с февраля по октябрь 2022 года женщина, являясь генеральным директором турфирмы «КВИК-ТРЕВЕЛ», заключала договоры с клиентами, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

В итоге 18 клиентов остались и без путевок, и без денег. Им причинен ущерб на сумму более 3,6 млн рублей.

Скоро женщина предстанет перед судом.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100