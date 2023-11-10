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Руководитель казанской турфирмы предстанет перед судом за мошенничество на 3,6 млн
Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 30-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, в период с февраля по октябрь 2022 года женщина, являясь генеральным директором турфирмы «КВИК-ТРЕВЕЛ», заключала договоры с клиентами, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.
В итоге 18 клиентов остались и без путевок, и без денег. Им причинен ущерб на сумму более 3,6 млн рублей.
Скоро женщина предстанет перед судом.
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