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Спорт
28 сентября 2022  15:34

Руководитель «КАМАЗ-Мастер» Чагин прокомментировал отказ команды принять участие в Дакаре

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Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин высказался о решении команды не участвовать в ралли «Дакар-2023».

«Конечно, мы, как участники сожалеем, что не сможем принять участие  в "Дакаре" в 2023 году. Поскольку условия, которые нам выдвинули организаторы под давлением FIA, мы принять не можем. Как представить "Дакар" без "КАМАЗа" и "КАМАЗ" без "Дакара"? Да, все болельщики давно привыкли, что оба этих понятия неразделимые. Но, к сожалению, ситуация в мире не позволяет нам принимать предоставленные условия. 

Сами организаторы оказались в безвыходной ситуации. Потому что на FIA оказывается давление, собственно, как и на все другие организации олимпийских и неолимпийских видов спорта. Поэтому все принимают это давление, которое оказывается с Запада и выдвигают их российским командам. Мы их принять не можем. Мы не будем на таких условиях участвовать в гонке. Нам сказали, что мы должны подписать документ, в котором мы осуждаем специальную военную операцию на Украине. Стало быть мы не поддерживаем нашего президента. Мы такое не принимаем и никогда не примем», – заявил Чагин корреспонденту «ТИ-Спорт».

Ранее организаторы «Дакара-2023» потребовали от россиян письменно осудить специальную военную операцию России на Украине, а «КАМАЗ-мастер» официально отказался от участия в гонке.

#камаз-мастер #ралли дакар #владимир чагин
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