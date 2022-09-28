Руководитель «КАМАЗ-Мастер» Чагин прокомментировал отказ команды принять участие в Дакаре

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин высказался о решении команды не участвовать в ралли «Дакар-2023».

«Конечно, мы, как участники сожалеем, что не сможем принять участие в "Дакаре" в 2023 году. Поскольку условия, которые нам выдвинули организаторы под давлением FIA, мы принять не можем. Как представить "Дакар" без "КАМАЗа" и "КАМАЗ" без "Дакара"? Да, все болельщики давно привыкли, что оба этих понятия неразделимые. Но, к сожалению, ситуация в мире не позволяет нам принимать предоставленные условия.

Сами организаторы оказались в безвыходной ситуации. Потому что на FIA оказывается давление, собственно, как и на все другие организации олимпийских и неолимпийских видов спорта. Поэтому все принимают это давление, которое оказывается с Запада и выдвигают их российским командам. Мы их принять не можем. Мы не будем на таких условиях участвовать в гонке. Нам сказали, что мы должны подписать документ, в котором мы осуждаем специальную военную операцию на Украине. Стало быть мы не поддерживаем нашего президента. Мы такое не принимаем и никогда не примем», – заявил Чагин корреспонденту «ТИ-Спорт».

Ранее организаторы «Дакара-2023» потребовали от россиян письменно осудить специальную военную операцию России на Украине, а «КАМАЗ-мастер» официально отказался от участия в гонке.