Руководитель кадровой службы КАМАЗа Ушенин возглавит представительство компании в Казани

На КАМАЗе принято решение создать блок управления персоналом, организационного развития и корпоративного управления, сообщила пресс-служба предприятия.

Возглавит блок в ранге заместителя генерального директора Жанна Халиуллина, занимавшая до этого должность заместителя гендиректора – корпоративного директора.

Ранее возглавлявший блок по персоналу Александр Ушенин станет руководителем казанского представительства КАМАЗа.

Ушенин на прошлой неделе сообщил газете «Вести КАМАЗа», что предприятие откажется от корпоративного отпуска в следующем году – сотрудники будут отдыхать по очереди.

«Наши возможности не позволят давать нужное количество автомобилей, если мы будем на 28 дней (столько суммарно длится корпоративный отпуск) останавливать сборочный конвейер. Он должен работать непрерывно, чтобы удерживать суточный темп 210 автомобилей и собирать необходимое количество грузовиков для рынка. Поэтому в 2022 году решено отменить корпоративный отпуск», – сообщил Ушенин.