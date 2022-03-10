Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин завел страницу во «ВКонтакте»

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин завел личную страницу в социальной сети «ВКонтакте». Сделано это было для большей доступности и открытости в общении с жителями города.

«Каждый руководитель должен быть максимально открыт для общения с населением. Для удобства жителей Рамиль Хамзович принял решение зарегистрироваться еще на одной площадке в социальных сетях, так как аудитория жителей Нижнекамского района сейчас наиболее активна именно в Instagram и в „ВКонтакте“. Все желающие могут обратится к руководителю исполкома в том формате, в котором ему удобно», — поделилась с «Татар-информом» руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Нижнекамского района Яна Енькова.

У Рамиля Муллина уже есть страница в Instagram, которую он открыл в октябре прошлого года. На сегодняшний день на нее подписано 16,5 тыс. пользователей. С аудиторией он делится фотографиями со своей семьей, рабочими моментами, историческими событиями и роликами о жителях города.

Кроме того, на странице руководителя исполкома Нижнекамского района жители города и района всегда могут обратиться со своими вопросами и получить оперативный ответ, оставив его в комментариях или в личных сообщениях.