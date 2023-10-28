Руководитель исполкома Челнов: никто из постояльцев сгоревшего отеля не пострадал

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов рассказал, что никто из постояльцев и работников сгоревшего отеля не пострадал.

Он отметил, что исполком сразу же подключился к происходящему, поскольку возникла задача по перевозке людей в более комфортные условия.

«Всего было 52 человека постояльцев, среди них не было детей и беременных. Всех быстро вывели из отеля и разместили в стоящее рядом здание. Предоставлены автобусы, чтобы перевезти постояльцев в два других отеля», – рассказал Салахов.

Он отметил, что исполком организовал подачу дополнительных транспортных средств с водой. По его словам, все коммунальные машины оснащены устройствами для быстрого подключения пожарных рукавов. Сейчас пожар потушен, локальные очаги возгорания заливают водой.

Напомним, сегодня утром в МЧС поступило сообщение, что загорелась гостиница «Камарумс» в Челнах, расположенная на Московском проспекте. Как оказалось, загорелся утеплитель в вентилируемом фасаде отеля, пламя быстро охватило здание.