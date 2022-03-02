Руководитель госансамбля «Лезгинка»: «Чтобы наступил мир, порой нужно удалять метастазы»

Руководитель знаменитого дагестанского коллектива — Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов заявил, что именно сегодня, в напряженное время, необходимо быть сплоченным и единым народом.

«Именно сегодня мы должны показать наше единение и сплочение, показать, что Россия — великая! Она не агрессор, — убежден Джамбулат Магомедов. — Я был в Донбассе в 2017 году. На репетиции Донбасского академического ансамбля танца к ним залетела бомба, и хорошо, что не было жертв. Это просто один из примеров наших коллег».

По мнению известного российского общественного деятеля и деятеля культуры, иногда для наступления мира необходимо применять вынужденные меры.

«Чтобы наступил мир, порой как в хирургии нужно удалять метастазы, когда нужно вовремя вмешаться. И то я считаю, что мы уже опоздали. Если бы мы это сделали раньше... Мы братский народ! А кучка марионеток, которым там диктуют с Америки люди, у которых нет настоящей истории, нет высокой культуры. А мы великий народ! И мы не можем позволить, чтобы над нашими собратьями издевались», — заявил он.

Сегодня коллектив «Лезгинка» выступает в Татарской государственной филармонии в Казани. Джамбулат Магомедов считает, что концерты — это отнюдь не веселье, а единение.

«И когда зритель получит добрый заряд эмоций, переосмысление, перезагрузку, еще раз увидит историю, которую ему рассказывают языком хореографии, он вернется в состояние надежды, счастья, мирного неба. Которого я желаю прежде всего России, но и везде — на всей планете! И на Украине, и в любой точке мира. Пусть не погибают люди. Пусть будет чистое небо. А настоящее искусство будет лечить душу и показывать, что нет выше понятия, чем мир. Ни один выстрел, где бы ни стреляли, даже в самой дали, на земле родной или чужой, пуля попадает в сердце матери одной. Мы должны это всегда помнить», — добавил руководитель госансамбля «Лезгинка».