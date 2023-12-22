Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани наградили победителей и призеров олимпиады по защите прав потребителей
В Казани наградили победителей и призеров XI Олимпиады школьников по защите прав потребителей. В церемонии, прошедшей в конференц-зале Госалкогольинспекции, приняли участие замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев, председатель жюри и кандидат юридических наук Юрий Митюшкин.
В этом году в олимпиаде приняли участие более 8 тыс. школьников из всех муниципалитетов. В финал прошли 76 из них.
«Сейчас как никогда современной России нужны грамотные высокопрофессиональные кадры, обладающие широким кругозором, навыками и знаниями. Без этого нам не выжить в этом быстро меняющемся и сложном мире. Желаем вам и дальше приумножать свои знания в области права, в том числе и в сфере защиты прав потребителей, быть достойными гражданами России, социально грамотными и ответственными», – сказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.
Среди 8–9-х классов победительницей стала ученица 9-го класса Большеметескинской СОШ им. Ф. Хусни Тюлячинского района Исламия Мингазова, а среди 10-11-х классов – ученица 10-го класса Больше-Машляковской СОШ Рыбно-Слободского района Вероника Степанова.
Дипломом II степени среди 8-9-х классов отмечен учащийся средней образовательной школы №1 углубленным изучением отдельных предметов Бугульминского района РТ Владислав Талаханов, а во второй категории – 11-классница из гимназии №1 Менделеевского района Ралина Нургалиева.
Призерами III степени стали ученица 8-го класса из Куркульской СОШ Алексеевского района Полина Косова, а также ученица 10Б класса Черемшанского лицея Азалия Максумова.
Участники были награждены благодарственными письмами, победители – дипломами и небольшими статуэтками. Кроме того, Станислав Андреев и Жаудат Ахметханов отметили педагогов и наставников, которые подготовили ребят к олимпиаде.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»