В Казани наградили победителей и призеров олимпиады по защите прав потребителей

Фото: пресс-служба Госалкогольинспекции РТ

В Казани наградили победителей и призеров XI Олимпиады школьников по защите прав потребителей. В церемонии, прошедшей в конференц-зале Госалкогольинспекции, приняли участие замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев, председатель жюри и кандидат юридических наук Юрий Митюшкин.

В этом году в олимпиаде приняли участие более 8 тыс. школьников из всех муниципалитетов. В финал прошли 76 из них.

«Сейчас как никогда современной России нужны грамотные высокопрофессиональные кадры, обладающие широким кругозором, навыками и знаниями. Без этого нам не выжить в этом быстро меняющемся и сложном мире. Желаем вам и дальше приумножать свои знания в области права, в том числе и в сфере защиты прав потребителей, быть достойными гражданами России, социально грамотными и ответственными», – сказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

Среди 8–9-х классов победительницей стала ученица 9-го класса Большеметескинской СОШ им. Ф. Хусни Тюлячинского района Исламия Мингазова, а среди 10-11-х классов – ученица 10-го класса Больше-Машляковской СОШ Рыбно-Слободского района Вероника Степанова.

Дипломом II степени среди 8-9-х классов отмечен учащийся средней образовательной школы №1 углубленным изучением отдельных предметов Бугульминского района РТ Владислав Талаханов, а во второй категории – 11-классница из гимназии №1 Менделеевского района Ралина Нургалиева.

Призерами III степени стали ученица 8-го класса из Куркульской СОШ Алексеевского района Полина Косова, а также ученица 10Б класса Черемшанского лицея Азалия Максумова.

Участники были награждены благодарственными письмами, победители – дипломами и небольшими статуэтками. Кроме того, Станислав Андреев и Жаудат Ахметханов отметили педагогов и наставников, которые подготовили ребят к олимпиаде.