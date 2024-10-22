Руководитель ГОЦ Азат Кадыров: «Саммит БРИКС проходит в штатном режиме»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня констатируем, что мероприятие проходит в штатном режиме, сообщил руководитель Главного операционного центра (ГОЦ), министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров. ГОЦ был организован к Саммиту глав государств БРИКС и начал свою работу 12 октября.

«На протяжении более 10 лет Российская Федерация и республика Татарстан принимали главные международные события. Саммит глав государств БРИКС относится по своей значимости и уровню представительства к наивысшему. Традиционно, на всех таких событиях мы организовывали крупные организационные центры, где специалисты садились в одном месте и отслеживали операционный ход проведения мероприятия, и в случае необходимости, принимали согласованные решения», — рассказал журналистам Азат Кадыров.

К Саммиту глав государств БРИКС в IT-парке на улице Петербургская, 52 организован Главный операционный центр. Он работает с 12 октября, а с 14 октября работает круглосуточно. В задачи ГОЦ входит мониторинг хода проведения мероприятия и решение нештатных ситуаций.

Специалисты центра отслеживают графики прибытия участников, графики начала и завершения работы объектов, статус ситуации по раннее намеченным планам. Кадыров также отметил, что в состав ГОЦ включили представителей национального банка «Ак Барс», которые «достаточно активно вовлечены в процесс в связи с необходимостью обеспечения валютных операций для участников саммита».

«Сегодня констатируем, что плановый ход течения мероприятия идет практически в штатном режиме. Большое количество гостей прибыло в Казань. Всего мы ожидаем 43 делегации из 37 стран. 13 глав делегаций, в том числе 7 глав государств, уже прибыли в аэропорт Казани и работают по своей программе», — заявил руководитель ГОЦ.

По словам Кадырова, в общей сложности в Казань прибыли 3,5 тысячи делегатов, которые проживают в 50 местах размещения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По организации визитов руководителей делегаций и глав государств, по маршрутам посещения объектов и по их программе пребывания ГОЦ отрабатывает совместно с министерством иностранных дел. Также центр координирует посетителей научно-промышленной выставки «Сделано в Татарстане», действующей на территории Госсовета РТ. По словам Кадырова, за два дня выставку посетили 10 делегаций.

«Сегодня у нас достаточно насыщенный день с точки зрения прибытия официальных делегаций, с точки зрения трафика движения гостей, участников, организаторов в направлении международного выставочного центра «Казань Экспо». В целом мероприятие проходит в штатном режиме в соответствии с ранее согласованными регламентами», — объяснил Азат Кадыров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Решение о создании ГОЦ было принято Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым «с учетом позитивного опыта» работы подобных центров на прошлых крупных мероприятиях в Казани.

«Этот центр уже десятый по счету, организованный в Казани. Маленький юбилей. Начиная с универсиады, чемпионата по водным видам спорта, футбола, World Skills. Такой же операционный центр был организован на период проведения саммита KazanForum, Игр будущего, Игр БРИКС и других», — ответил на соответствующий вопрос корреспондента «Татар-информа» Кадыров.