Руководитель фонда «Закят» о пожертвованиях: До копейки передаем нуждающимся

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель благотворительного фонда «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана Булат Марданов на пресс-конференции, посвященной проведению мероприятий по случаю месяца Рамадан, рассказал о деятельности фонда и способах оказания помощи нуждающимся.

«Фонд „Закят”, помимо сбора закята и садаки, в месяц Рамадан принимает выплаты фидия и фитр-садака. Полученные пожертвования вплоть до копейки передаем нуждающимся. Также мы собираем денежную помощь для организации благотворительных ифтаров по республике. В прошлом году в месяц Рамадан нам удалось оказать помощь 23 больным детям, в этом году мы планируем передать деньги на реабилитацию и лечение 20 детей. В прошлом году была оказана помощь 29 нуждающимся пожилым людям, в этом году, по нашим расчетам, такую помощь получат не менее 20 человек», — пояснил Булат Марданов.

Кроме того, фонд планирует в течение месяца раздать продуктовые наборы 500 нуждающимся семьям. «Планируется в общей сложности передать около четырех тонн продуктов, и первые 50 семей заберут наборы 1 апреля в 10.00 в фонде „Закят”. Если при перечислении фидии и фитра банк удержит комиссию, ее мы компенсируем за свой счет. Если вы отправите 100 рублей, а до нас дойдут 98 рублей, то 2 рубля мы добавим от себя», — уточнил Булат Марданов.

«Чтобы получить помощь через наш фонд, вам надо позвонить по телефону 8 (843) 225-33-22 и объяснить ситуацию. Далее мы запрашиваем необходимые документы, задаем вопросы и в короткие сроки принимаем решение о поддержке», — объяснил руководитель фонда «Закят» ДУМ РТ.

Булат Марданов также рассказал о способах, которыми можно оказать помощь.

1) Через сайт zakyatrt.com/donation

2) Отправить SMS на номер 7715 со словом ЗАКЯТ

3) Перевести деньги на карту:

Карта Сбербанка 5469 9801 5775 7903 (сотрудник фонда «Закят» ДУМ РТ Ильнур Махмутович А.).

Карта Сбербанка 5336 6903 6390 5623 (сотрудник фонда «Закят» ДУМ РТ Ильнур Махмутович А.).

Карта Сбербанка 4279 3806 8793 7898 (сотрудник фонда «Закят» ДУМ РТ Ильнар Равилевич Р.).

Карта Сбербанка 2202 2023 2648 2365 (сотрудник фонда «Закят» ДУМ РТ Амир Рафисович Ф.)

Деньги, которые пойдут на помощь детям, на указанные карты можно переводить начиная с первого дня месяца Рамадан (11 марта 2024 года).

4) Пожертвования принимаются и на расчетный счет:

ИНН 1655068682

КПП 165501001

ОГРН 1091600003153

Банк ПАО «Ак барс» банк

К/с 30101810000000000805

Р/с 40703810400020000071

БИК 049205805

Юридический адрес: 420111, РТ, город Казань, улица Лобачевского, дом 6.

Фактический адрес: 420021, РТ, город Казань, улица Тукая, дом 89.

Телефоны: 8 987 225 33 22; 590-27-50; 225-33-22.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.