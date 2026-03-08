Руководитель фирмы в РТ предстанет перед судом из-за долгов по зарплате на 190 тысяч

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении директора фирмы, специализирующейся на переоборудовании автомобилей. Его обвиняют в невыплате заработной платы, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с июля 2024-го по январь 2025 года руководитель фирмы не выплачивал заработную плату бывшему работнику. Долг по оплате труда составил чуть более 191 тыс. рублей.

Во время расследования руководитель полностью погасил задолженность. Чтобы обеспечить возможные выплаты по приговору, следователи арестовали его имущество на сумму более 450 тыс. рублей.