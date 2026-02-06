news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 6 февраля 2026 15:33

Руководитель фирмы из Татарстана подозревается в неуплате 19 млн рублей налогов

Руководитель татарстанской фирмы «СТК Калагия» обвиняется в уклонении от уплаты 19 миллионов рублей налогов.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ, по версии следствия, с 2022 по 2024 годы он вносил в декларации ложные сведения о фиктивных договорах с 16 партнерами и избежал уплаты НДС.

Мошенничество с налогами обнаружили во время грамотно спланированных сбора и проверки доказательств, проведенных управлением по экономической безопасности МВД и УФНС по РТ.

