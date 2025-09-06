Руководитель фестиваля «Знаковое место» Диброва: «Сочетание традиций и современности»

В Казанском Кремле во дворе Присутственных мест проходит открытие фестиваля народной культуры «Знаковое место». Об истории, географии и целях праздника подробно рассказала «Татар-информу» руководитель фестиваля Анастасия Диброва.

В течение всего дня гостей ждут мастер-классы по традиционным ремеслам, лекции исследователей Казанского федерального университета, арт-зоны и совместное создание нового арт-объекта – мозаичного зеркала. Также на сцене фестиваля выступят многочисленные фольклорные ансамбли.

Фестиваль «Знаковое место» проходит в России с 2021 года. В столице Татарстана он состоялся впервые – в прошлом году его проводили в Нижнекамске, но история фестиваля берет свое начало в Тобольске Тюменской области.

«В этом году, 19 июля, мы провели уже 5-й, юбилейный фестиваль в Тобольске, это стало действительно знаковым событием для города, это уже фестиваль, который жители города ждут», – говорит о фестивале Диброва.

В этот раз символом фестиваля стал традиционный наличник – декоративная деталь на окнах в старину. По словам Анастасии Дибровой, ежегодно организаторы выбирают символ фестиваля, который бы характеризовал связь с традициями и культурой.

«В этом году был выбран наличник – традиционное деревянное украшение домов. И нам как организаторам кажется, что именно наличник напоминает нам о чем-то теплом – символизирует дом у бабушки в деревне, отсылает к каким-то приятным воспоминаниям о детстве», – утверждает она.

Ключевая задача фестиваля – показать, что традиционные искусства и народные ремесла могут быть интересны каждому и что они совсем не устарели.

«А цель его – это сочетание традиций и современности через искусство, через музыку, танец», – продолжила Диброва.

Сегодня на этнокультурном фестивале пройдут лектории от экспертов КФУ – они расскажут о разных элементах славянской одежды и головных уборах, сказках и традиционных куклах, игрушках. Помимо этого, гости смогут увидеть костюмы разных регионов России и других народов страны, чтобы полностью погрузиться в атмосферу традиций.

«У нас межрегиональный фестиваль не только потому, что мы путешествуем по разным городам, но и потому, что гости приезжают к нам из разных регионов России. Мне известно, что сегодня здесь есть гости из Екатеринбурга и Питера», – добавила руководитель фестиваля.

Народный фестиваль «Знаковое место» продлится до 20:00.