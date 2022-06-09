Руководитель Федерации ММА РТ будет определен после выборов президиума Союза ММА России

После выборов президиума Союза ММА России будет решаться вопрос с назначением руководства Федерации ММА Татарстана, которая с сентября 2021 года работает без президента. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по РТ, заслуженный тренер РТ Александр Даренков.

«Досрочно прекратит действие президиум Союза ММА России. 14 июня состоится отчетно-выборная конференция. Я думаю, что какие-то решения по руководству федерацией в Татарстане будут приняты после нее», — отметил спортивный функционер.

При этом Даренков напомнил, что хотя у федерации почти год не было руководства, она продолжала свою работу: присуждались разряды, организовывался трансфер спортсменов и так далее. Часть оргнагрузки взял на себя филиал Российского союза боевых искусств по РТ.