Руководитель центра «Сэлэт»: Участие в летнем лагере мотивирует к изучению языка

На профильные смены летних лагерей «Сэлэт» приезжают в том числе и дети, которые не владеют татарским языком в совершенстве, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель молодежного центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова.

«Что касается вопроса языка, то ограничений нет. Мы принимаем также и детей, которые не совсем хорошо владеют татарским. Если они не знают языка, но хотят его знать, то лагерь „Сэлэт“ — это отличная возможность. Там создана татароязычная среда. Общение между собой, вечерние мероприятия, татарская музыка — все это меняет отношение ребенка к языку, пробуждают в нем желание изучать его», — рассказала Габдрахманова.

Если за 18 дней ребенок и не выучит язык, он уедет домой с новым словарным запасом и мотивированный к его изучению, заявила спикер. В то же время среди летних лагерей есть такие, куда набирают детей с хорошим знанием татарского.

«Для желающих приехать в лагерь „Раушан“ ставим условие хорошего владения татарским языком, туда попадают победители олимпиад. Для участия в сменах на базе в Крыму тоже выбираем детей по уровню знания татарского», — сказала руководитель центра.