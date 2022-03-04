Руководитель автономии узбеков РТ о спецоперации: «Запад зря разбудил русского медведя»

По мнению руководителя национально-культурной автономии узбеков Республики Татарстан Абдуманоба Абдусатарова, сегодняшняя военная операция на Украине — вынужденная, но необходимая мера. Этим мнением Абдусатаров поделился с «Татар-информом».

«Правильный шаг сделал наш Президент Владимир Владимирович, правильную команду он дал! Я как выходец из Узбекистана скажу, что наши предки, а это больше миллиона с Узбекистана, защищали нас в Великую Отечественную войну. Не для этого они погибали и боролись, чтобы на Украине опять процветал фашизм», — заявил собеседник агентства.

Абдуманоб Абдусатаров добавил, что в Татарстане в дружбе и согласии проживают 173 национальности. В Украине же, по его мнению, происходила и происходит дискриминация русских и русского языка.

«В Российской Федерации мы должны объединиться всей нацией. Сила — в кулаке. А Запад после пандемии нюх и память потерял, как это обычно бывает после коронавируса. Медведя зря они разбудили! Зачем им это нужно было? По подвалам теперь сидеть?» — эмоционально высказался собеседник агентства.

Руководитель национально-культурной автономии узбеков РТ добавил, что выходцы из Узбекистана, которые живут в Татарстане, поддерживают проведение спецоперации. «Я со многими соотечественниками разговаривал, мы будем поддерживать Президента России, чтобы мир и покой был, в том числе на Украине!» — заключил Абдуманоб Абдусатаров.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Госдума приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.