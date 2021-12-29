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Спорт
29 декабря 2021  11:51
Cергей Гаврилов

Босс «Арсенала» о покупке Степанова: Данил хорошо проявил себя в первой части сезона

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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал клубной пресс-службе выкуп защитника Даниила Степанова у «Рубина», подчеркнув, что игрок хорошо проявил себя в Туле.

«Как известно, Данил Степанов находился у нас в аренде, права на игрока принадлежали казанскому «Рубину». Но у тульского «Арсенала» была возможность выкупа футболиста, такая опция была прописана в арендном соглашении. Мы ей воспользовались и заключили со Степановым полноценный контракт. Данил хорошо проявил себя в первой части сезона, он игрок молодежной сборной».

Аджоев отметил немалый опыт Степанова. «Для 21-летнего футболиста имеет солидный опыт выступления на уровне РПЛ. Стабильно играет в Лиге не первый сезон.
Нужно еще учитывать, что это левоногий крайний защитник. Для России качественный игрок с такими характеристиками большая редкость. Безусловно, Степанову есть куда расти и в чем прибавлять, но на сегодняшний день мы им довольны. Конечно, рассчитываем, что он будет прогрессировать еще и станет сильнее».

#Рубин #данил степанов
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