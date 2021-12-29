Босс «Арсенала» о покупке Степанова: Данил хорошо проявил себя в первой части сезона

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал клубной пресс-службе выкуп защитника Даниила Степанова у «Рубина», подчеркнув, что игрок хорошо проявил себя в Туле.



«Как известно, Данил Степанов находился у нас в аренде, права на игрока принадлежали казанскому «Рубину». Но у тульского «Арсенала» была возможность выкупа футболиста, такая опция была прописана в арендном соглашении. Мы ей воспользовались и заключили со Степановым полноценный контракт. Данил хорошо проявил себя в первой части сезона, он игрок молодежной сборной».



Аджоев отметил немалый опыт Степанова. «Для 21-летнего футболиста имеет солидный опыт выступления на уровне РПЛ. Стабильно играет в Лиге не первый сезон.

Нужно еще учитывать, что это левоногий крайний защитник. Для России качественный игрок с такими характеристиками большая редкость. Безусловно, Степанову есть куда расти и в чем прибавлять, но на сегодняшний день мы им довольны. Конечно, рассчитываем, что он будет прогрессировать еще и станет сильнее».