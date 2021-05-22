Руководитель АО «Татмедиа» анонсировал перезагрузку «НТР» и «Чаллы ТВ»

Удачный опыт перезагрузки альметьевского телеканала «ЮВТ» — это далеко не единственный проект «Татмедиа» в этом направлении. Так, в скором времени зрителей ожидают обновленные версии нижнекамского «НТР» и «Чаллы ТВ». Об этом на I Республиканском телефестивале «Камский бриз» рассказал руководитель АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

По его словам, главный минус телевидения сейчас — это отсутствие контакта с аудиторией, а также некоторая закостенелость ряда представителей отрасли.

«Телевидение — это религия, это своего рода секта. Люди, которые внутри секты, они всегда как бы опьянены сознанием своего величия, незаменимости и четкого соблюдения определенной ритуальности, — отметил Садыков. — Но, к сожалению, жизнь не стоит на месте. Вы видите, что наши дети телевизор не смотрят, газеты не читают, радио не слушают. И мы, конечно, без конца можем кичиться своей любовью и своим величием, но жизнь на месте не стоит».

Поэтому в обновленные телеканалы — поразивший всю страну «ЮВТ», а также находящиеся в процессе перезагрузки «НТР» и «Чаллы ТВ» — будут работать в новом формате, будут высокоинтегрированы в интернет и соцсети.

«Дальше пойдем по региональным телеканалам, поменьше. Но везде стоит огромная работа по перезагрузке, по переходу на новые рельсы — интернет-рельсы, социальные сети. То есть журналист уже абсолютно по-другому работает, задачи его мы понимаем. А фестиваль, думаю, что благодаря Айдару Саитгараевичу он будет ежегодным», — сказал руководитель АО «Татмедиа».

В заключение он подчеркнул, что телевидение никуда не исчезнет, ведь оно «кормит» интернет, а интернет, в свою очередь, кормит телевидение.