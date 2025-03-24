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Общество 24 марта 2025 10:07

Руководитель Альметьевска раскритиковала ответственных за содержание дорог

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Сегодня на ежедневном утреннем совещании руководитель исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова обратила внимание на неудовлетворительное состояние улицы Аминова.

«Если вы запланировали ремонт санузла на лето, это же не значит, что вы не будете пользоваться им до этого времени? Дороги должны быть безопасными сейчас, а не только после капитального ремонта», — подчеркнула Хабутдинова.

Руководитель поручила в кратчайшие сроки провести ямочный ремонт на улице Аминова.

В настоящий момент формируется перечень городских дорог, подлежащих капремонту в весенне-летний период. Предварительно улица Аминова вошла в данный список.

#дороги #Альметьевск #критика
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