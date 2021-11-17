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Политика
17 ноября 2021  10:58

Руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин покидает свой пост

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Руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин покидает свой пост. Он занял должность в 2018 году по приглашению главы региона Радия Хабирова. Об этом сообщает Mkset.

Александр Сидякин родился 17 ноября 1977 года в Республике Карелия. Окончил Тверской государственный университет по специальности «юриспруденция» в 1999 году. Также Сидякин является выпускником Школы губернаторов — программы РАНХиГС и администрации Президента по подготовке кадрового резерва. Трудовую деятельность он начал в 1999 году в юридической службе «Консультант».

С 2011 по 2018 год был депутатом Госдумы VI и VII созывов, членом фракции «Единая Россия», первым заместителем председателя Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, избравшись по спискам от Республики Татарстан.

В 2018 году Сидякин был вынужден сложить депутатские полномочия из-за назначения на должность руководителя администрации главы Республики Башкортостан.

#александр сидякин
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