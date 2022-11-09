Рукодельницы из Нижнекамска за месяц отправили военным 80 пар теплых носков

Рукодельницы нижнекамского клуба «Хозяюшка» за месяц проведения акции «С теплом и любовью Защитникам Отечества» связали 80 пар шерстяных носков. Посылки с теплыми вещами, медикаментами и сладостями они отправили военным. Об этом «Татар-информу» рассказала организатор акции — секретарь местного Русского общества Раиса Павелкина.

За все время клубом отправлено уже 17 посылок, 13 из них — на прошлой неделе. К следующей уже вяжется новая партия носков. Планируется, что теплые вещи отправятся в зону СВО, на Украину, чтобы согревать наших бойцов в непогоду.

«Продолжаем вязать. Каждый четверг мы собираемся с клубом „Хозяюшка“ и солистками ансамбля „Россиночка“», — говорит собеседница агентства.

В каждый носок женщины кладут конфеты, записки с трогательными пожеланиями. Бойцы очень благодарны бабушкам. «Вчера по прямой связи позвонил лейтенант Игорь. Он говорит, что у них слякотная погода, но теперь согревают теплые носки из города Нижнекамска и чай с конфетами», — рассказала мастерица.

К акции присоединились не только жители города, но и организации, а также хоккеисты клуба «Нефтехимик». Они собирали необходимые вещи, привозили, а затем совместно с клубом и «Боевым братством» отправляли бойцам.