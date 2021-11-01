Рукавишникова: Штраф за опасное вождение в новом КоАП достигнет 3 тыс. рублей

Штраф за опасное вождение, предусмотренный новым Кодексом об административных правонарушениях РФ, будет составлять 3 тыс. рублей. Об этом рассказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, передает РИА Новости.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — сообщила сенатор.

По словам Рукавишниковой, речь идет о таких действиях, как резкие перестроения сразу через две полосы движения, несоблюдение дистанции, скоростные обгоны и так далее. При этом они должны носить «не разовый, а системный характер», представлять собой «именно стиль управления автомобилем».

Первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству обратила внимание на то, что сейчас агрессивное поведение на дороге может долгое время оставаться безнаказанным. И хотя само понятие «опасная езда» было установлено постановлением Правительства РФ в 2016 году, административное законодательство не предусматривало ответственности за нее.