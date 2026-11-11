«Рука висела, было море крови»: как в РТ врачи собрали ребенку разорванную кисть

Рядовая поездка на велосипеде чуть не закончилась для шестиклассника из Татарстана инвалидностью. Врачам Детской республиканской клинической больницы пришлось на протяжении нескольких часов сшивать сухожилия и поврежденные нервы его руки. «Татар-информ» узнал об особенностях операции и о том, что теперь ждет мальчика.





Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Помню, как спрашивал себя: неужели это не сон?»

Мурату Мавлетову из Азнакаево 12 лет. Он учится в шестом классе. Рассказывает, что в школе больше всего любит уроки русского языка и физкультуры. В свободное время ходит на рыбалку и собирает конструкторы. Отдельная любовь Мурата – скорость. Мальчик катается на самокате и велосипеде. Одна такая поездка разделила его жизнь на до и после.

«Вечером 25 сентября мы с другом катались на велосипедах. Ехали с горки. Я хотел проехаться по дороге, но спереди и сзади были машины. Пришлось свернуть на тротуар. Переключил скорость, а она заела – цепь слетела. Я решил остановиться и начал слезать, но тут штанина зацепилась за сиденье, и я начал падать. Хотел упасть на спину, но вышло так, что приземлился почти на левую руку», – вспоминает он.

Что-то впилось в руку Мурата, конечность онемела. Мальчик поднялся и увидел сильный порез, из руки шла кровь. По его словам, не испугался и не плакал, скорее был в шоке.

«Помню, как спрашивал себя: неужели это не сон? Достал телефон, позвонил маме, а затем по номеру 112. Вызвать скорую догадался сразу – смотрю фильмы и мультики, а там персонажи чуть что, так вызывают врачей. В школе нас тоже этому обучали», – рассказал Мурат Мавлетов.

Рузиля Мавлетова и Мурат Мавлетов Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Мама мальчика, Рузиля Мавлетова, была уверена, что сын сломал руку. Она была в огороде, а после звонка сразу бросилась на помощь к ребенку.

«Сын позвонил и кричал, что он сломал руку. У меня паника, тут же села за руль – даже мужу машину не доверила. Я летела, как могла. Приехали на место: рука висела, море крови. Страшно, но теряться не было времени, надо было действовать», – сказала женщина.

Изувеченную руку родители подняли и пережали балаклавой, чтобы не было кровотечения. Подъехала карета скорой помощи, и Мурата увезли в Азнакаевскую ЦРБ.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 ДРКБ Татарстана Игорь Цой Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Мальчик получил очень тяжелую травму

Обо что Мурат так сильно порезал руку при падении в траву, никто так и не понял. Вернувшись на место происшествия, родители ничего не нашли – было уже темно. По версии медиков, в траве могли быть осколки стекла или профнастил.

Оказалось, что никакого перелома руки не было. Заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 ДРКБ Татарстана Игорь Цой объяснил, что мальчик получил довольно тяжелую травму другого характера.

«Были травмированы предплечье и кисть, повреждены сосудисто-нервный пучок, срединный и локтевой нервы и сухожилия сгибателей пальцев. Эти повреждения случились в критически важной зоне кисти – зоне нахождения так называемых карпального канала и канала Гийона», – сказал врач.

В Азнакаевской ЦРБ мальчику наложили швы. Специалисты проконсультировались с коллегами из Детской республиканской клинической больницы. Для дальнейшего лечения Мавлетовых пригласили в Казань.

«Помню, домой приехали из ЦРБ, и там уже сломало. Слезы пошли, переживания, что все так случилось. Активный мальчик, сколько раз падал, и ничего, а тут такое», – рассказала Рузиля Мавлетова.

Мурат отлежался дома неделю, затем даже ходил в школу, чтобы не упустить знания. Он правша, поэтому писать диктанты и решать примеры в тетради мог. Швы на пострадавшей руке еще заживали, но родители решили не ждать полного заживления и вместе с сыном поехали в ДРКБ. Там их принял Игорь Цой, который заверил: несмотря на тяжелейшую травму, помочь ребенку в клинике смогут.

Травматолог-ортопед Руслан Муллин Фото: gkbru.ru

Кожный нерв пересадили с ноги на кисть

Операцию назначили на 15 октября. Ее провел узкий специалист по кисти, травматолог-ортопед Руслан Муллин. Сшить нервные волокна напрямую было невозможно. Поэтому хирурги выполнили аутонервную пластику.

«Часть нерва была сильно сдавлена, ткани умерли. Этот дефект размером около 10 сантиметров, и его надо было закрыть. Нам пришлось взять часть кожного нерва с ноги и пересадить его на кисть, чтобы восстановить чувствительность и движение пальцев. Это кожный нерв, который иннервирует заднюю поверхность голени», – объяснил Игорь Цой.

Нерв взяли с правой ноги. Аутопластика никак не скажется на ее работе, подчеркнул Цой, часть ноги лишь временно лишилась чувствительности.

«Операция заняла порядка трех часов – сшивали и нервы, и сухожилия. Хочу отметить, что в стенах ДРКБ это не первая подобная операция. Имея современный микроскоп и микрохирургические инструменты, мы успешно проводим эти операции на высоком уровне. С такой травмой при несвоевременном обращении риск стать инвалидом очень велик. Мы спасем от инвалидности наших маленьких пациентов», – отметил врач.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Останавливаться нельзя, иначе мальчик станет инвалидом

Операция прошла успешно, однако восстановление после такой травмы требует времени. Впереди у пациента длительная реабилитация, которая поможет вернуть чувствительность и подвижность пальцев.

«В целом прогноз благоприятный. Реабилитологи уже занимаются с пациентом. Это еще одна особенность ДРКБ – после операции мы сразу переходим к реабилитации», – добавил Игорь Цой.

Мурат регулярно тренирует руку и надеется вновь играть в волейбол и ловить рыбу. Врачи отмечают продвижения в реабилитации, но останавливаться нельзя, иначе пересаженный нерв не приживется, рука не обретет чувствительность, а мальчик станет инвалидом.

«Врачи в ДРКБ очень хорошие, чуткие. Им тоже нужно много терпения. Каждый день помимо родителей мне пишут старшая сестра, бабушка и дедушка. Все родственники волнуются и узнают самочувствие. Никто не остался в стороне, помогают тем, чем могут. Я пока точно не знаю, кем хочу стать в будущем, но после случившегося начало тянуть к профессии доктора, хирурга», – рассказал Мурат.

Первая половина осени в этом году была теплой, и в травматологию ДРКБ еще в сентябре-октябре попадали дети с характерными летними травмами. Они получают их, катаясь на велосипедах, самокатах и моноколесах.

«Теплое время года – очень тяжелый для нас период. Мы почти живем на работе. Призываю родителей держать детей под присмотром. Если они предоставлены сами себе, все может закончиться плачевно», – заключил Игорь Цой.