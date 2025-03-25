Рука тренера, вратари или большинство: что станет ключевым в серии «Ак Барса» и «Авто»

Уже завтра «Ак Барс» и «Автомобилист» проведут первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча пройдет на новом стадионе екатеринбуржцев - «УГМК Арене». Перед стартом серии редакция «ТИ-Спорта» подмечает детали, которые определят исход серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом».





Фото: ak-bars.ru

Фактор большинства снова сыграет решающую роль в этой серии

Если вспоминать прошлогоднюю баталию «Автомобилиста» и «Ак Барса» в первом раунде, нельзя не вспомнить, насколько удачно екатеринбуржцы действовали в большинстве. Именно игра в неравных составах предопределила преимущество уральцев. Как минимум, две из четырех побед в серии с «Ак Барсом» коллектив Николая Заварухина забрал за счет большинства. Показательной в этом ключе оказалась вторая встреча в Казани, когда «Автомобилист» умело наказал казанцев за безрассудное удаление Александра Радулова (5+20).

Любопытно, что в минувшем регулярном чемпионате обе команды имели практически идентичный процент реализации большинства. У «Ак Барса» он – 19,4%, а у «Автомобилиста» – 19%. Клубы по этому показателю идут на 11 и 12 местах в таблице среди всех команд в КХЛ.

Низкая эффективность большинства казанского клуба на протяжении всего регулярного чемпионата была болезненным вопросом для тренерского штаба «Ак Барса». Отвечающий за этот компонент игры в клубе, Алексей Тертышный явно не может быть доволен тем, как команда действовала на льду с численным преимуществом после паузы на Матч Звезд КХЛ.

«Ак Барс» в розыгрыше большинства довольно обычен и предсказуем. Чаще всего казанцам при игре в формате 5 на 4 или даже 5 на 3 не хватает хитрого и нетривиального паса, что можно проследить, например, у «Сибири», «Авангарда», московского или минского «Динамо». Хоккеисты «Ак Барса» довольно буднично катают шайбу с одного борта на другой без обилия опасных бросков и принятий неординарных решений.

В связи с этим неудивительно, что на вчерашней открытой тренировке наставник казанцев Анвар Гатиятулин признался, что в последние дни перед серией с «Автомобилистом» команда усердно работала над игрой в неравных составах.

Екатеринбуржцы также не могут похвастаться изысканной игрой в большинстве в этом сезоне. Тем не менее, прошлогодний удачный опыт у хоккеистов «Автомобилиста» явно свеж в памяти.

«Ак Барс» и «Автомобилист» имеют равноценные тандемы вратарей

Объединяет в этом сезоне «Ак Барс» и «Автомобилист» не только процент реализованного большинства. В сопоставлении команд, очевидно, бросается в глаза статистика выступлений вратарей. Причем, имеется в данном случае не пара, а целый тандем голкиперов.

Главный тренер казанского клуба Анвар Гатиятулин не раз отмечал на пресс-конференциях, что «Ак Барс» шел по сезону с дуэтом двух равноценных вратарей. И статистика это подтверждает. У номинального «первого номера» команды Тимура Билялова в нынешнем сезоне 41 проведенная игра в регулярном чемпионате. Особенно часто голкипер стоял с первых минут у «Ак Барса» в последний месяц регулярного чемпионата. Билялов завершил регулярный чемпионат с процентом отраженных бросков – 92,7%. Коэффициент надежности вратаря составил 2,18. У Амира Мифтахова, второго вратаря «Ак Барса», в сезоне идентичные цифры. Тот же процент отраженных бросков (92,7%) и совершенно такой же коэффициент надежности – 2,18. Единственное в чем Мифтахов, очевидно, уступил Билялову – количестве проведенных матчей. У Амира в регулярном чемпионате 30 сыгранных встреч.

По ходу сезона ни Билялов, ни Мифтахов не отличались стабильными выступлениями. Был период, когда в борьбе за звание «первого номера» команды лидировал Амир. Но в концовке регулярки больше игрового времени взял уже Тимур.

Как сообщил вчера Анвар Гатиятулин, серию против «Автомобилиста» начнет в воротах Билялов. Однако не исключен вариант, при котором и Амир Мифтахов может получить шанс проявить себя в первом раунде.

То же самое касается и вратарской бригады «Автомобилиста». Номинально второй голкипер клуба Владимир Галкин сыграл в прошедшем регулярном чемпионате даже больше, чем Евгений Аликин (39 против 36 матчей). Выиграл совсем немного молодой вратарь коллегу по цеху и в показателе надежности (2,25 против 2,22). Но процент отраженных бросков у обоих хоккеистов одинаковый – 92,1%. Аликин в прошлом году шикарно отстоял в плей-офф и внес неоценимый вклад в то, что «Автомобилист» прошел «Ак Барс» и СКА в первых двух раундах.

Но сумеет ли он сезоном спустя повторить подобный перфоманс и не подсидит ли его в предстоящем плей-офф молодой талант Галкин?

Заварухин и Гатиятулин прошли всю вертикаль хоккея перед тем, как стать главными тренерами КХЛ

Парадоксально, что и в сравнении кандидатур главных тренеров «Ак Барс» с «Автомобилистом» имеют кучу переплетений. Николай Заварухин и Анвар Гатиятулин – хрестоматийные примеры специалистов, которые в течение карьеры честным трудом зарабатывали себе имя в российском хоккее.

Оба специалиста прошли суровую школу МХЛ. Заварухин в прошлое десятилетие возглавлял «Сибирских снайперов», а Гатиятулин стоял на тренерском мостике «Белых медведей».

Значительный период времени оба наставника поработали в роли ассистентов главных тренеров. Заварухин трудился в этой должности в «Нефтехимике» и «Автомобилисте», а Гатиятулин в СКА и сборной России.

Объединяет специалистов даже возраст. Анвар Гатиятулин 21 марта преодолел рубеж в 49 лет, а Николай Заварухин справил 50-летний юбилей 18 марта.

Оба тренера пока не имеют больших регалий на уровне КХЛ. Предел обоих – полуфинал в Кубке Гагарина. Но вполне допустимо, что кто-то из них может преподнести неприятный сюрприз соперникам в плей-офф 2025 года. По существу, выдающихся результатов не ожидается в Кубке ни от «Автомобилиста», ни от «Ак Барса» в нынешнем сезоне. Что ж, тем приятней будет разочаровать всех скептиков Анвару Гатиятулину и Николаю Заварухину.

фото на анонсе: ak-bars.ru