Рука Путина, киевский кейс США и ядерная угроза: о чем спорили на дебатах Трамп и Харрис

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Трамп или Харрис: кого «выбирает» Путин

Сегодня ночью на площадке американского телеканала ABC прошли первые дебаты между кандидатами в президенты США – Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Обсуждать, кто из них более выгоден России практически бесполезно. Самое распространенное мнение, что от личности главы государства политика США по отношению к РФ существенно не изменится.

Также есть мнение, что демократы, в целом, и Харрис, в частности, «зло» предсказуемое, тогда как от Дональда Трампа можно ожидать чего угодно. Собственно, об этом недавно, хоть и с долей иронии, но высказывался Президент России Владимир Путин.

«Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», — сказал он, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

А 14 февраля Путин, сравнивая Байдена с Трампом, говорил, действующий американский лидер человек более опытный, прогнозируемый и политик старой формации.

Также российский лидер пошутил, что Харрис «так выразительно и заразительно смеется», то это говорит о том, что «у нее все хорошо» и она не будет вводить антироссийские санкции. Намек весьма «толстый» для тех, кто помнит, что самые чувствительные санкции против России начал вводить как раз Дональд Трамп, когда впервые был президентом США.

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От обиды и шутки до поиска выгоды: как отреагировал Трамп на слова Путина

Для кандидата от республиканской партии слова Путина стали сюрпризом настолько, что красноречивый Трамп, поначалу, даже не знал, что и ответить.

«Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я не знаю, я оскорблен или он сделал мне услугу», — говорил он в ходе выступления в Нью-Йорке.

Затем он перевел все это в шутку на митинге в штате Висконсин.

«Путин поддержал Камалу. Я был очень обижен. Мне стало интересно, почему он поддержал Камалу. Но нет, он просто разыгрывает шахматную партию. Должен ли я быть расстроенным из-за этого? Нет. Было ли это заявление сделано с улыбкой? Я думаю, что да, это было сделано с улыбкой»,— добавил он.

Однако к сегодняшним дебатам Трамп определился с позицией и постарался обернуть слова Путина против Харрис. Он дал понять, что с Камалой у руля Кремлю будет проще совладать с Вашингтоном, намекая на слабость действующего вице-президента США (Харрис).

«Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал, что надеется на ее победу. И я думаю, он сделал это всерьез», — резюмировал Трамп.

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Украинский кейс в дебатах Трамп vs Харрис

В целом, республиканец разыграл «украинский» кейс в том ключе, что действия текущей администрации США ведут мир к ядерной войне. А Байден, как президент, и Харрис, как вице-президент, ничего не сделали для урегулирования конфликта. А сам Трамп, дескать, завершит конфликт еще до своей инаугурации.

«Если я выиграю, когда меня изберут президентом, я поговорю с одним, с другим президентом, я сведу их вместе. Война бы никогда не случилась, если бы я был президентом», — пообещал Трамп.

Он также сообщил, что Путин «начал собирать солдат», когда сам Трамп перестал быть президентом США. А, мол, Байден понятия не имел, как говорить с российским лидером. И из-за этого якобы и вспыхнул конфликт. Кроме того, он напомнил о роли самой Харрис перед началом СВО.

«Есть кое-что, о чем мы даже не любим говорить. Они послали ее (Харрис) вести переговоры о мире еще до того, как началась эта война. Три дня спустя он вошел и начал войну, потому что все, что они говорили, было слабым и глупым. Они послали ее на переговоры с Зеленским и Путиным. А война началась три дня спустя. На мой взгляд, она хуже Байдена», — резюмировал Трамп.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стоит ли верить обещаниям Трампа закончить конфликт на Украине

С одной стороны, обещания Трампа «мгновенно» закончить конфликт между Киевом и Москвой вызывают усмешку. Очевидно, что все уже зашло слишком далеко, а позиции Путина и Зеленского слишком далеко расходятся.

С другой стороны, Дональд столь последовательно повторяет это, что, видимо, не боится быть обвиненным впоследствии в обмане избирателей. То есть, то ли он уверен в своем поражении, то ли опирается на что-то более осязаемое, чем свое собственное намерение примирить Москву и Киев. На самом деле, оба варианта имеют право на жизнь.

Если Трамп продолжает выступать политиком, который хочет (или якобы хочет) завершить конфликт России с Украиной, то Харрис продолжает риторику Байдена о безоговорочной поддержке киевского режима. Она даже сообщила, что до начала конфликта лично встречалась с Зеленским и делилась с ним американскими разведданными.

«Несколько дней спустя я отправилась на восточный фланг НАТО, в Польшу и Румынию. И благодаря работе, которую проделали я и другие люди, мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину в ее защите. И это благодаря нашей поддержке, нашей ПВО, боеприпасам, артиллерии, «джавелинам», танкам «Абрамс», которые мы предоставили, Украина выступает как независимая страна. Если бы Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве», — считает Харрис.

Фото: The White House / Public domain

Байден хочет хлопнуть дверью напоследок? Трамп напомнил о ядерных рисках

У демократов слова не расходятся с делом. Пока еще глава американского государства Джо Байден буквально сегодня заявил, что США «работают над тем», чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России. А ранее глава госдепа США Энтони Блинкен так же не исключил подобного развития событий. Он же анонсировал пятничные переговоры Байдена с британским премьером Киром Стармером на выдачу соответствующего разрешения ВСУ.

Трамп же во время дебатов в очередной раз напомнил Харрис, а заодно и всему американскому народу, о ядерных рисках последовательной эскалации со стороны США на украинском треке.

«В конце концов, вы же знаете, у Путина есть то, чего нет у других людей. У него есть ядерное оружие. Они никогда не говорят об этом. Возможно, он будет использовать его, и, возможно, он не был таким уж угрожающим», - сказал Трамп, имея ввиду, что этой угрозы можно было бы избежать, в случае правильных действий властей США.

Трамп, кстати, нашел неожиданного союзника в этих умозаключениях в лице Роберта Кеннеди-младшего.

«Трамп высказывает мысль, которую, я надеюсь, все услышат: у России есть ядерное оружие. Политика максимальной конфронтации администрации Байдена, направленная на унизительное поражение России и смену режима, является рецептом ядерного жертвоприношения», — написал тот в соцсетях.

В целом в США посчитали, что дебаты завершились «вничью». Общее мнение такое, что стороны не допустили грубых ошибок. Сторонники Харрис считают, что победила она. Но «трамписты» полагают, что Камала просто лучше выглядела на фоне стареющего Байдена, который свои дебаты против Трампа провалил с первых минут диалога. Вследствии чего и был «снят» с гонки.

Фото: kremlin.ru

«Рука Путина»

В США любят рассуждать на тему «вмешательства» России в ход американских выборов. Представлением каких-либо доказательств в Вашингтоне традиционно себя не утруждают. К этому уже все давно привыкли и относятся с пониманием. Однако Россия, конечно же, повлияет на выборы в США попросту своими действиями в зоне СВО и в целом на украинском треке.

Например, по мнению известного политолога Сергея Маркова, результаты выборов в США и так «в руках Путина». По его словам, 83% американцев боятся ядерной войны от войны на Украине.

«Если Путин сделает мирный перерыв на Украине — американцы успокоятся и победит Харрис. А если Путин сделает эскалацию на Украине — американцы испугаются войны и победит Трамп.Что сделает Путин? Я бы ожидал в октябре эскалацию», — написал эксперт в своем телеграм-канале.