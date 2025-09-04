Рука помощи от Квартальнова: «Динамо» - последний шанс для Галиева задержаться в КХЛ?

Экс-нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подписал полноценный контракт с минским «Динамо». В предстоящем сезоне форвард воссоединится с тренером Дмитрием Квартальновым, с которым хоккеист пересекался в казанском клубе. Получится ли у Галиева перезапустить карьеру в Минске – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Сезон в КХЛ 2024/25 для Галиева выдался, наверное, худшим в карьере

Прошедший сезон 33-летний нападающий, вероятно, хотел бы навсегда стереть из своей памяти. После того, как «Ак Барс» весной 2024 года отказался продлевать контракт со Станиславом Галиевым, хоккеист отправился в омский «Авангард» к Сергею Звягину.

После противоречивого плей-офф и вылета от «Локомотива» (3-4) руководство «ястребов» строило новую команду. И на Галиева в «Авангарде» рассчитывали, как на одного из матерых, опытных хоккеистов, который, к тому же, должен был прилично помочь при розыгрыше большинства.

Однако переезд в Омск обернулся для нападающего катастрофой. В 33 матчах первой половины регулярного чемпионата Галиев набрал всего лишь 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус» четыре. «Авангард» прозябал на дне турнирной таблицы, у Звягина не получалось совершенно руководить командой. В конце прошлогодней осени спасать «ястребов» приехал канадский специалист Ги Буше, а Сергею Звягину указали на дверь. Североамериканский тренер начал мгновенную чистку состава. Станислав Галиев оказался в числе тех хоккеистов, кого расторгли одним из первых. В декабре форварду пришлось искать новый клуб.

Выручить Галиева в непростой жизненной ситуации решился ЦСКА. Перед плей-офф столичный коллектив под руководством Ильи Воробьева решил усилиться и подписал нападающего до конца сезона 2024/25. Но и в Москве, откровенно говоря, у Станислава Галиева дела не заладились. 21 матч и всего лишь 6 (4+2) очков при показателе полезности «минус» пять. В начале апреля «армейцы» бесславно вылетели в первом раунде плей-офф от минского «Динамо», а Галиев вслед за Воробьевым попрощался с ЦСКА.

Галиев едет в Минск к хорошо знакомому тренеру

По иронии судьбы, следующий сезон в КХЛ Станислав Галиев начнет в составе минского «Динамо», которое тренирует Дмитрий Квартальнов. В минувшем плей-офф белорусский клуб дошел до второго раунда, где досадно вылетел от челябинского «Трактора». В недавнем интервью «ТИ-Спорту» агент Никита Квартальнов (сын Дмитрия Квартальнова) заявил, что, по его мнению, в следующем сезоне минский клуб станет еще сильнее, и его отцу на третий год работы в «Динамо» удалось соорудить по-настоящему крепкую тренерскую команду.

Сложно сказать, как проявит себя Станислав Галиев в предстоящем сезоне. Да, он едет к хорошо знакомому тренеру, с которым не один год работал в «Ак Барсе». Тем не менее, невооруженным глазом видно, что карьера нападающего идет на спад. О Галиеве, как о высококлассном хоккеисте, приходится вспоминать исключительно в контексте сезона 2017/18, когда «Ак Барс» взял свой последний Кубок Гагарина. Тогда нападающий в плей-офф проявил себя блестяще и оказался одним из тех, кто лично ковал дорогу казанской команде к заветному трофею.

Главный козырь Галиева – его лазерный бросок с левого угла площадки. В лучшие времена форвард забивал с десяток шайб, когда партнеры ему катили шайбу в эту позицию. Но опять же, в последние три-четыре года высокой результативности у Галиева не наблюдается. Значительный регресс у нападающего проявился особенно, когда в казанский клуб последний раз зашел Зинэтула Билялетдинов.

В сезоне КХЛ 2023/24 форвард при легендарном тренере провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал только 23 (7+16) очка. В то время голевая засуха Станислава Галиева достигала порой четырех месяцев. Когда форвард забивал, то на «Татнефть-Арене» включалась отрывок песни группы «Ленинград» со словами «Ты просто космос, Стас». Так вот, в одном из интервью нападающий даже иронизировал, что забыл, как звучит эта песня. Было это как раз-таки тогда, когда на протяжении нескольких месяцев Галиев не мог забить.

Минское «Динамо» – последний шанс для Галиева показать свою профпригодность в КХЛ

Благодаря солидному имени и авторитету 33-летний нападающий по-прежнему держится на плаву и получает место работы даже после кошмарных, чудовищных для себя сезонов. Впрочем, минское «Динамо» – это, пожалуй, последний шанс для Галиева продемонстрировать свою состоятельность и профпригодность на уровне КХЛ. Еще один скомканный сезон, и можно завершать карьеру.

По большому счету, контракт от минчан – уже большой аванс для Станислава Галиева. Ведь изначально «Динамо» предложило летом нападающему только просмотровый контракт. Но, благодаря протекции Дмитрия Квартальнова, форвард все же получил в конечном итоге полноценное соглашение с белорусской командой.