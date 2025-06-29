news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 29 июня 2025 16:31

Рудковская подсчитала, что шоу Загитовой стоило 120 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм
Рудковская подсчитала, что шоу Загитовой стоило 120 млн рублей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продюсер Яна Рудковская поделилась мнением, сколько стоила реализация шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль».

«По моим скромным подсчетам, около 120 млн рублей. Огромная команда делала «под ключ», режиссерско-постановочная группа, классные декорации, пиротехника, музыка написанная. Приличные деньги, но такое шоу не может стоить меньше.

Я всегда говорю, что на сцене всегда должно что-то происходить, на льду, в воздухе. Мне хватило всего. Вам хочется спросить: «Яна Рудковская, где же ваша ложка дегтя в бочке с медом?» Знаете, нет этой ложки, настолько мед сладкий, настолько шоу зашло. Написала моему мужу, что я в восторге и как жалко, что он не поехал», – передает слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Напомним, шоу «Ассоль» состоялось 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. Также должны были состояться показы 29 июня, но их отменили по техническим причинам.

#алина загитова #спорт #фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Всероссийский сельский Сабантуй собрал в Вятских Полянах 26 тыс. гостей

Всероссийский сельский Сабантуй собрал в Вятских Полянах 26 тыс. гостей

28 июня 2025
В МЧС предупредили татарстанцев о сильном дожде и грозе в понедельник

В МЧС предупредили татарстанцев о сильном дожде и грозе в понедельник

29 июня 2025