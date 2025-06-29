Рудковская подсчитала, что шоу Загитовой стоило 120 млн рублей
Продюсер Яна Рудковская поделилась мнением, сколько стоила реализация шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль».
«По моим скромным подсчетам, около 120 млн рублей. Огромная команда делала «под ключ», режиссерско-постановочная группа, классные декорации, пиротехника, музыка написанная. Приличные деньги, но такое шоу не может стоить меньше.
Я всегда говорю, что на сцене всегда должно что-то происходить, на льду, в воздухе. Мне хватило всего. Вам хочется спросить: «Яна Рудковская, где же ваша ложка дегтя в бочке с медом?» Знаете, нет этой ложки, настолько мед сладкий, настолько шоу зашло. Написала моему мужу, что я в восторге и как жалко, что он не поехал», – передает слова Рудковской «Спорт-Экспресс».
Напомним, шоу «Ассоль» состоялось 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. Также должны были состояться показы 29 июня, но их отменили по техническим причинам.