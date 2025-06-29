Рудковская подсчитала, что шоу Загитовой стоило 120 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продюсер Яна Рудковская поделилась мнением, сколько стоила реализация шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль».

«По моим скромным подсчетам, около 120 млн рублей. Огромная команда делала «под ключ», режиссерско-постановочная группа, классные декорации, пиротехника, музыка написанная. Приличные деньги, но такое шоу не может стоить меньше.

Я всегда говорю, что на сцене всегда должно что-то происходить, на льду, в воздухе. Мне хватило всего. Вам хочется спросить: «Яна Рудковская, где же ваша ложка дегтя в бочке с медом?» Знаете, нет этой ложки, настолько мед сладкий, настолько шоу зашло. Написала моему мужу, что я в восторге и как жалко, что он не поехал», – передает слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Напомним, шоу «Ассоль» состоялось 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. Также должны были состояться показы 29 июня, но их отменили по техническим причинам.