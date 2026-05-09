Рудковская высказалась о перспективах Загитовой в качестве тренера по фигурному катанию

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская считает, что из олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой выйдет хороший наставник.

«Если Алина Загитова в будущем захочет выбрать для себя профессию тренера, более чем уверена, что у неё всё получится. Алина выиграла все титулы в фигурном катании, была яркой, запоминающейся и компонентной фигуристкой. К тому же я видела её шоу, то, как она их организует. У неё в этом плане всё чётко, все процессы отлажены, она всё контролирует. Ещё очень важно, что у Алины был пример наставника в лице Этери Тутберидзе. Она впитала все тонкости психологии тренера», – цитирует Рудковскую «Sport24».

Напомним, в Казани проходит строительство Центра фигурного катания Алины Загитовой. Сроки окончания работ запланированы на август 2026 года.

Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все основные международные титулы. Она становилась олимпийской чемпионкой (2018), чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), а также победительницей финала Гран-при (2017).