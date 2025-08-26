Рудковская на «Новой волне» рассказала, как Татьяна Буланова принесла удачу Плющенко

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Продюсер Яна Рудковская заявила, что певица Татьяна Буланова принесла удачу фигуристу Евгению Плющенко. Эту историю она рассказала журналистам на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025».

«На корте "Лужников" мой муж выиграл турнир по падел-теннису "Лига ставок", когда она пела песню. В этот день, в эту минуту Женя выиграл на корте. То есть Таня Буланова принесла Евгению Плющенко удачу. Как и я, она фартовая», – отметила Рудковская.

Продюсер назвала Буланову «уникальной певицей». «Певиц у нас много, а в тренде – Таня и ее танцоры», – подчеркнула она.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и продлится до 26 августа.