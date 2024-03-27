Руденя пожаловался Путину на «немножко дорогие деньги» для промышленности

Промышленное производство в Тверской области растет более высокими темпами, чем в среднем по России. Об этом на встрече с губернатором региона Игорем Руденей заявил Президент Владимир Путин.

Руденя поблагодарил главу государства за поддержку промышленности и отметил, что экономика региона развивается во многом благодаря импортозамещению и поставленной задаче по достижению технологического суверенитета страны.

«Конечно, вопрос, который сегодня у всех стоит и очень актуален, это немножко дорогие деньги для промышленности. Мы как регион стараемся субсидировать, выдавать кредиты. Регион сделал фонд кредитования, и мы дорогие кредиты нашего федерального Центрального банка стараемся компенсировать тремя-четырьмя процентами рублёвых кредитов, которые выдаём средним и малым компаниям», — добавил губернатор.